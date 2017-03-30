 Erdoğan’dan tebrik – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Erdoğan’dan tebrik

    Erdoğan’dan tebrik

    , Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alan sporcular Süleyman Atlı ve Murat Ertürk’ü kutladı.

    Spora ve sporculara her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türk sporcu Süleyman Atlı ve Murat Ertürk'ü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporculara tebrik telgrafı göndererek başarılarının devamını diledi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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