Erdoğan’dan tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alan sporcular Süleyman Atlı ve Murat Ertürk’ü kutladı.
Spora ve sporculara her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türk sporcu Süleyman Atlı ve Murat Ertürk'ü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporculara tebrik telgrafı göndererek başarılarının devamını diledi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Erdoğan’dan tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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