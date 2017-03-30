Bediha Gün finale yükseldi

Macaristan'ın Szombathely kentinde süren şampiyonadaki diğer Türk sporculardan 48 kiloda Evin Demirhan ise akşam seansında bronz madalya maçına çıkacak.

Organizasyonun üçüncü gününde kadınlarda müsabakalar yapılıyor. 55 kiloda Bediha Gün, çeyrek finalde Rus Nina Menkenova'yı 5-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan Arianna Carieri'yi de 5-3 mağlup eden Türk güreşçi adını finale yazdırdı.

Bediha Gün, altın madalya müsabakasında Belarus'tan Iryna Kurachkina ile mücadele verecek.

48 kiloda Evin Demirhan ise ilk turda Fransız Julie Martine Sabatie'ye 4-1 üstünlük kurdu ve çeyrek finale çıktı. Türk güreşçi bu turda da Macar Bianka Reczi önünde 8-4 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Rusya'dan Anzhelika Vetoshkina'ya 15-4 teknik üstünlükle kaybeden Türk sporcu, final şansını yitirdi.

Evin Demirhan, bronz madalya için Belaruslu Kseniya Stankevich ile karşılaşacak.

60 kiloda Gamze Nur Adakan, ilk turda İtalyan Francesca Indelicato önünde minderden 4-4 eşitlikle ayrılmasına karşın, son sayıyı aldığı için müsabakayı üstün bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda Moldovalı Anastasia Nichita'ya 11-0 teknik üstünlükle kaybetti. Rakibinin finale çıkması sonrasına repesaj maçında Belaruslu Nade Dragunova ile karşılaşan Gamze Nur Adakan, tuş oldu ve turnuvaya veda etti.

69 kiloda Buse Tosun, ilk tur maçında Litvanyalı Danute Domikaityte'yi 15-4 teknik üstünlükle geçti. Çeyrek finalde Fransız Koumba Selene Fanta Larroque'ye tuş olan Buse, rakibinin finale yükselmesi sonrasında repesaj maçı yapma hak kazandı. Repesaj maçında Ukraynalı sporcu Alla Belinska'ya skor 4-4 devam ederken tuş olan Buse Tosun elendi.