Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlarda 2 madalya
MACARİSTAN'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün gümüş ile 48 kiloda Evin Demirhan bronz madalyanın sahibi oldu.
Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 55 kiloda altın madalya karşılaşmasında Bediha Gün, Belaruslu rakibi Iryna Kurachkina'ya 5-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Kadınlar 48 kiloda Evin Demirhan ise üçüncülük mücadelesinde Belaruslu Kseniya Stankevich'i 2-1 yenereke bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada eleme müsabakaları TSİ 11.00'de başlayacak.
Şampiyonada yarın kadınlarda şu müsabakalar yapılacak:
53 kiloda Emine Çataloğlu - Paula Kozlow
58 kiloda Derya Bayhan - Luisa Helga Gerda Niemesch
63 kiloda Sinem Topçu - Adela Hanzlickova
75 kiloda Beste Altuğ - Francy Raedelt
Kaynak: DHA
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:10
- TFF ve UEFA'ya 220 milyon euroluk dava!
Toplam 9
Yorum
FUTBOL USA AZ BU MIKTAR, BIR MILYAR EU. YAPIN RONALDO, MESSI, NEYMAR GIBI FUTBULCULARIDA ALIRSIN OHH YANGEL YAT ONDAN SONRA.
- ''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz''
Toplam 16
Yorum
Düsseldorf'lu O' da Cenk Gönen'in akibetine ugrar ! Beşiktaş, Anadolu takımlarına oyuncu kiralamalı, satmalı. Hiç olmazsa degeri bilinir, faydalanılır !
- TFF ve UEFA'ya 220 milyon euroluk dava!
Toplam 9
Yorum
1907 transfer paraları çıkıyor.......................................)
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlarda 2 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.