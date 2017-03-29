 Muhteşem Süleyman! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Muhteşem Süleyman!

    Muhteşem Süleyman!
    23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu oldu. Macaristan'ın Szombathely kentindeki şampiyonanın ilk gününde, , altın madalya mücadelesinde Rus rakibi Azamat Tuskaev'i 4-2'lik skorla yendi. Altın madalya alan genç sporcumuz, göğsümüzü kabarttı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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