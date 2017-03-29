Bakan Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Macaristan'da süren 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız, başarılı sonuçlar kazanmaya devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde mindere çıkan sporcularımızdan altın madalya kazanan Murat Ertürk ile gümüş madalyanın sahibi olan Sedat Özdemir'i kutluyorum. Genç sporcularımızdan gelen bu güzel dereceler bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Madalya kürsüsünde yer alarak bizlere büyük bir mutluluk yaşatan Murat Ertürk ve Sedat Özdemir'i bir kez daha tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."