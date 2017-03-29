 ''Bizleri gelecek adına umutlandırıyor'' – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Bizleri gelecek adına umutlandırıyor''

    ''Bizleri gelecek adına umutlandırıyor''

    , 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan Murat Ertürk ve 61 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Sedat Özdemir'i tebrik etti.

    Bakan Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Macaristan'da süren 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız, başarılı sonuçlar kazanmaya devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde mindere çıkan sporcularımızdan altın madalya kazanan Murat Ertürk ile gümüş madalyanın sahibi olan Sedat Özdemir'i kutluyorum. Genç sporcularımızdan gelen bu güzel dereceler bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Madalya kürsüsünde yer alarak bizlere büyük bir mutluluk yaşatan Murat Ertürk ve Sedat Özdemir'i bir kez daha tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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