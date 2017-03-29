''Bizleri gelecek adına umutlandırıyor''
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan Murat Ertürk ve 61 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Sedat Özdemir'i tebrik etti.
Bakan Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Macaristan'da süren 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız, başarılı sonuçlar kazanmaya devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde mindere çıkan sporcularımızdan altın madalya kazanan Murat Ertürk ile gümüş madalyanın sahibi olan Sedat Özdemir'i kutluyorum. Genç sporcularımızdan gelen bu güzel dereceler bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Madalya kürsüsünde yer alarak bizlere büyük bir mutluluk yaşatan Murat Ertürk ve Sedat Özdemir'i bir kez daha tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
- F.Bahçe istedi Bursaspor kaptı!
Toplam 2
Yorum
Mert Fenerbahçe istemiş olsa Bursaspor alabilir miydi ? Biraz gerçekçi olalım.
- İspanya videoya çekti
Toplam 9
Yorum
Atillas-BJK Bir işe yaramayacak aksine daha büyük tartışamalar çıkacak, şimdiden haberin başlığını atıyorum : VAR ARACINA TAŞLI SOPALI SALDIRI
- Emre Mor savaşı
Toplam 6
Yorum
FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI GIBI YALANLARLA GS'YI BITIREN HIC KIMSE GELMEDI. SAMPIYON ALDIKLARI TAKIMI 2 SENEDE NE HALE SOKTULAR USTELIK YERLERDE GITI
''Bizleri gelecek adına umutlandırıyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.