 Minderin devleri kampa giriyor – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Minderin devleri kampa giriyor

    Minderin devleri kampa giriyor
    Sırbistan'da 2-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımımız bugün Ankara'da kampa giriyor. 41 sporcunun yer alacağı kamp çalışmaları 8 Nisan'a kadar devam edecek. Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalara olimpiyatta dereceye giren Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş da katılacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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