Minderin devleri kampa giriyor
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 1
Yorum
Bence TS dan Estebani neden almiyorsunus ?
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik!
Toplam 70
Yorum
VİDEO HAKEM GELECEK BAKALIM O ZAMAN NE DİYE AĞLAYACAKSINIZ. EN ÇOK CANI YANAN BEŞİKTAŞ. KAZANAN RENKLİLER AĞLAYAN RENKLİLER. METE NİN YAPTIĞINI GÖRDÜNÜZ.
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Toplam 1
Yorum
Bence 23 Macta 15 Gol yapan Adami nasil 7 Milyon € Dan asagi verdiniz
Minderin devleri kampa giriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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