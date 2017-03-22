Minderin devleri kampa giriyor

Sırbistan'da 2-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımımız bugün Ankara'da kampa giriyor. 41 sporcunun yer alacağı kamp çalışmaları 8 Nisan'a kadar devam edecek. Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalara olimpiyatta dereceye giren Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş da katılacak.