Güreşte kural değişiklikleri

UWW'nin aldığı kararlarla sporcuların gün içinde aşırı kilo vermesi önlenirken, turnuvalardaki sıklet sayısı da 8'den 10'a çıkarıldı. Ayrıca yeni kararlar içinde dopingli çıkan sporcu, sadece kendisini değil, takımını da etkilerken, sıkletlerde çekirdek güreşçi sistemine geçildi.

UWW Teknik Komisyonunun belirlediği ve UWW Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni kurallarla ilgili olarak 2017'de Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda, ülkelerin güreş federasyonları, büro üyeleri ve sporcuların önerileri dikkate alınacak. Toplantıda ayrıca büyükler, 23 yaş altı ve gençler kategorilerindeki turnuvalarda yeni sıkletler de belirlenecek.

Öte yandan, iki günlük müsabaka biçimi kuralı, temmuz ayındaki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası ve eylüldeki Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda uygulanacak. Uygulamanın başarılı olması durumunda UWW, yeni formatı 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe sokacak. İki günlük formatta, sporcunun yarışma sabahı tartılması ve ikinci güne 2 kilo tolerans verilmesi de öngörülüyor.



ÇEKİRDEK GÜREŞÇİ SİSTEMİ

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, sıralama/çekirdek sistemi uygulanacak.



Bir güreşçinin 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, 2016 Dünya Şampiyonası ve 2017 Kıta Şampiyonası'nda gösterdiği performansı göz önünde bulunduran sistemde, o sıkletteki sporcular çekirdeği oluşturacak.



DOPİNGLİ SPORCU TAKIMINI ETKİLEYECEK

Yeni kuralda bir güreşçinin dopingli çıkması durumunda tüm takım bundan etkilenecek.



Gelecek yıldan itibaren bir takım müsabakası sırasında (Dünya Kupası gibi) herhangi bir sporcunun doping testi pozitif çıkarsa, tüm takımın sonucu da geçersiz sayılacak.