A Milli Takım, Dünya Kupasına gidiyor

TÜRKİYE 11 SPORCUYLA GİDİYOR

16-17 Martta İran'ın Abadan kentinde düzenlenecek olan Grekoromen Güreş Dünya Kupası başlıyor. 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan Dünya Kupasına Türkiye Grekoromen Güreş A Milli Takımı'ndan toplam 11 sporcu katılacak.



OLİMPİYAT İKİNCİMİZ KAYAALP İLE İLDEM'DE KAFİLEDE



Olimpiyat ikincisi milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ile Olimpiyat üçüncüsü milli güreşçimizi Cenk İldem'in de yer aldığı Milli Takım kafilesinde çoğunlukla geçtiğimiz günlerde Adana'da düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında derece elde eden güreşçilerimiz katılıyor.



TÜRKİYE B GRUBUNDA



Öte yandan Dünya Kupası kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi. Kuralarda Grekoromen Güreş A Milli Takımımız, Azerbaycan, Belarus ve Ukrayna ile birlikte B Gurubunda yer alırken, A grubunda ise Rusya, İran, Almanya ve Kazakistan yer aldı. Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nda ise Teknik Direktör Salih Bora, antrenörler Serkan Özden ve Remzi Öztürk'ün yanında yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:



59 kiloda Hammet Rüstem



66 kiloda Atakan Yüksel, Enes Başar



71 kiloda İlker Sönmez



75 kiloda Emrah Kuş



80 kiloda Aslan Atem



85 kiloda Metehan Başar



98 kiloda Cenk İldem, Süleyman Demirci



130 kiloda Rıza Kayaalp, Ali Nail Arslan