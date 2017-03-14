A Milli Takım, Dünya Kupasına gidiyor
Grekoromen Güreş A Milli Takımı Dünya Kupasına katılmak için İran'a gidiyor. Dünyanın en iyi güreş takımlarının katılacağı turnuvada Türkiye Milli Takımı en iyisi olduğunu göstermek için mindere çıkıyor.
16-17 Martta İran'ın Abadan kentinde düzenlenecek olan Grekoromen Güreş Dünya Kupası başlıyor. 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan Dünya Kupasına Türkiye Grekoromen Güreş A Milli Takımı'ndan toplam 11 sporcu katılacak.
OLİMPİYAT İKİNCİMİZ KAYAALP İLE İLDEM'DE KAFİLEDE
Olimpiyat ikincisi milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ile Olimpiyat üçüncüsü milli güreşçimizi Cenk İldem'in de yer aldığı Milli Takım kafilesinde çoğunlukla geçtiğimiz günlerde Adana'da düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında derece elde eden güreşçilerimiz katılıyor.
TÜRKİYE B GRUBUNDA
Öte yandan Dünya Kupası kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi. Kuralarda Grekoromen Güreş A Milli Takımımız, Azerbaycan, Belarus ve Ukrayna ile birlikte B Gurubunda yer alırken, A grubunda ise Rusya, İran, Almanya ve Kazakistan yer aldı. Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nda ise Teknik Direktör Salih Bora, antrenörler Serkan Özden ve Remzi Öztürk'ün yanında yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:
59 kiloda Hammet Rüstem
66 kiloda Atakan Yüksel, Enes Başar
71 kiloda İlker Sönmez
75 kiloda Emrah Kuş
80 kiloda Aslan Atem
85 kiloda Metehan Başar
98 kiloda Cenk İldem, Süleyman Demirci
130 kiloda Rıza Kayaalp, Ali Nail Arslan
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:56
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 35
Yorum
sabri alexi gönderen,daumun altini oyan,krasic,bienvenu gibilerinin yetenek avcisi,gökhan-burak takasini yapan üstün futbol zekasini isteriz tabii
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 35
Yorum
büyük insan !!! büyük lokma ye ama büyük laf etme..!!!!
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 35
Yorum
fb20 bize koşturacak,hırslı,yoruldum diyerek kaçmayacak hoca aranıyor.
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