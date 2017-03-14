 A Milli Takım, Dünya Kupasına gidiyor – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    A Milli Takım, Dünya Kupasına gidiyor

    A Milli Takım, Dünya Kupasına gidiyor

    Grekoromen Güreş A Milli Takımı Dünya Kupasına katılmak için İran'a gidiyor. Dünyanın en iyi güreş takımlarının katılacağı turnuvada Türkiye Milli Takımı en iyisi olduğunu göstermek için mindere çıkıyor.

    TÜRKİYE 11 SPORCUYLA GİDİYOR

    16-17 Martta İran'ın Abadan kentinde düzenlenecek olan Grekoromen Güreş Dünya Kupası başlıyor. 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan Dünya Kupasına Türkiye Grekoromen Güreş A Milli Takımı'ndan toplam 11 sporcu katılacak.

    OLİMPİYAT İKİNCİMİZ KAYAALP İLE İLDEM'DE KAFİLEDE

    Olimpiyat ikincisi milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ile Olimpiyat üçüncüsü milli güreşçimizi Cenk İldem'in de yer aldığı Milli Takım kafilesinde çoğunlukla geçtiğimiz günlerde Adana'da düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında derece elde eden güreşçilerimiz katılıyor.

    TÜRKİYE B GRUBUNDA

    Öte yandan Dünya Kupası kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi. Kuralarda Grekoromen Güreş A Milli Takımımız, Azerbaycan, Belarus ve Ukrayna ile birlikte B Gurubunda yer alırken, A grubunda ise Rusya, İran, Almanya ve Kazakistan yer aldı. Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nda ise Teknik Direktör Salih Bora, antrenörler Serkan Özden ve Remzi Öztürk&#39;ün yanında yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

    59 kiloda Hammet Rüstem

    66 kiloda Atakan Yüksel, Enes Başar

    71 kiloda İlker Sönmez

    75 kiloda Emrah Kuş

    80 kiloda Aslan Atem

    85 kiloda Metehan Başar

    98 kiloda Cenk İldem, Süleyman Demirci

    130 kiloda Rıza Kayaalp, Ali Nail Arslan

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:56
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