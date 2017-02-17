Serbest Güreş Dünya Kupası'nda 4. olduk
İran'da düzenlenen Serbest Güreş Dünya Kupası'nı Türkiye, 4. sırada tamamladı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kirmanşah kentinde iki gün süren kupaya, Taha Akgül ile Soner Demirtaş'tan yoksun katılan milli takım, Hindistan'ı 7-1 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük müsabakasında Azerbaycan'a 7-1 mağlup olan Türkiye, kupayı 4. sırada bitirdi.
Serbest Güreş Dünya Kupası'nın birinci İran olurken, ABD ikinci, Azerbaycan ise üçüncü sırada yer aldı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:11
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 12
Yorum
teo Rizeden 3 yeriz o zaman :) Igor'daki şansa bakarmısın adamın ilk maçı yarım kadro :D
- Kjaer'den sert sözler
Toplam 20
Yorum
XBey Yeminle kurdeşen döke döke bitap düştük. Bende yılmaz vural diyorum. Emenikeyi istemiyoruz. Şener de çarptırmadan orta yapsın dişimi kırcam
- Galatasaraylı yıldız satıldı
Toplam 7
Yorum
ttt EE şimdi ? Sabri mi geçecek forvete.. Bir ton küfür yemeye hazır ol yönetim
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