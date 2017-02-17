Serbest Güreş Dünya Kupası'nda 4. olduk

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kirmanşah kentinde iki gün süren kupaya, Taha Akgül ile Soner Demirtaş'tan yoksun katılan milli takım, Hindistan'ı 7-1 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük müsabakasında Azerbaycan'a 7-1 mağlup olan Türkiye, kupayı 4. sırada bitirdi.

Serbest Güreş Dünya Kupası'nın birinci İran olurken, ABD ikinci, Azerbaycan ise üçüncü sırada yer aldı.