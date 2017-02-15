Dünya Kupası için geri sayım

Serbest Güreş Milli Takımı, yarın başlayacak Dünya Kupası için dün İran'a gitti.

8 sıklette 11 sporcuyla mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu isimler yer alıyor: 57 kiloda Sezer Akgül, 61'de Cengizhan Erdoğan, 65'te Mustafa Kaya ve Sefa Aksoy, 70'te Yakup Gör, 74'te İslam Kılıç, 86'da Selim Yaşar ve Serdar Böke, 97'de Faruk Akkoyun, 125'de Rıza Yıldırım ve Salim Ercan.