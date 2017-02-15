Dünya Kupası için geri sayım
Serbest Güreş Milli Takımı, yarın başlayacak Dünya Kupası için dün İran'a gitti.
8 sıklette 11 sporcuyla mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu isimler yer alıyor: 57 kiloda Sezer Akgül, 61'de Cengizhan Erdoğan, 65'te Mustafa Kaya ve Sefa Aksoy, 70'te Yakup Gör, 74'te İslam Kılıç, 86'da Selim Yaşar ve Serdar Böke, 97'de Faruk Akkoyun, 125'de Rıza Yıldırım ve Salim Ercan.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Dünya Kupası için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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