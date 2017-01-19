Rıza Kayaalp havuzda güreşti!
Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, sırtı havuzda da yere gelmedi! Yozgat'ta tanıtımı yapılan termal havuzda arkadaşlarıyla güreşen şampiyon alkışlandı. Yozgat'tayeni açılan Kadın Termal Aqua Park ve Spor Merkezi, Kemal Yurtnaç, Rıza Kayaalp, daire müdürleri ve gazetecilere tesis tanıtıldı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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