 Rıza Kayaalp havuzda güreşti! – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    havuzda güreşti!

    Rıza Kayaalp havuzda güreşti!
    Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, sırtı havuzda da yere gelmedi! Yozgat'ta tanıtımı yapılan termal havuzda arkadaşlarıyla güreşen şampiyon alkışlandı. Yozgat'tayeni açılan Kadın Termal Aqua Park ve Spor Merkezi, Kemal Yurtnaç, Rıza Kayaalp, daire müdürleri ve gazetecilere tesis tanıtıldı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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