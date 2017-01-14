 Minderde dev sınav – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Minderde dev sınav

    Minderde dev sınav
    Türkiye Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası bugün Ordu'da başlıyor. İki gün sürecek organizasyonda Olimpiyat madalyalı güreşçiler Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş da mindere çıkacak. Bu arada Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile 190 kiloluk Asya Sumo Şampiyonu Almaz Ergeshov bir gösteri maçı yapacak.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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