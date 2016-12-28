Şampiyondan anlamlı destek
P&G Türkiye, TMOK ve MEB desteğiyle hayata geçen proje; 81 ildeki 81 okulda spor malzemelerini yeniliyor. Bu projenin ilk uygulandığı yer de İstanbul'daki Kağıthane Atatürk Ortaokulu oldu. Buradaki öğrenciler yeni spor malzemelerini ise Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül'den aldı. Akgül, "Bu sıralardan yeni şampiyonlar çıkacak" ifadesini kullandı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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