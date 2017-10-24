Süper Lig'in 'Göz' bebeği!
Göz-Göz, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de en golcü 2 takımdan biri oldu ve Jahovic’i gol krallığına taşıdı İddiasını sürdürmek isteyen Göztepe’nin bu haftaki kozu ise eski Kasımpaşalılar Castro ve Scarione olacak
YENİ BİR TAKIMIZ AMA...
Tecrübeli futbolcular, eski takımlarının eksik yönlerini de bildikleri için İzmir ekibinin gol yollarındaki silahı olacak. Öte yandan Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic de ligde attığı 11 golle gol krallığı tahtına kurulurken, Alanya maçında attığı 2 golle de teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam etti. Takımın kaydettiği 20 golün 11'ine imzasını atan Adis Jahovic, "Yeni bir takım olmamıza rağmen şimdiden neler yapabileceğimizi gösterdik. İyi bir hava yakaladık ve bunun devam etmesini istiyoruz. Lige maç maç bakıyoruz ve sırada Kasımpaşa sınavı var. Galip gelerek yükselişimizi sürdürmek amacındayız" diye konuştu.
'No Adis No party'
GÖZTEPE taraftarlarının "No Adis, No Party" (Adis yoksa parti yok) sloganıyla bağrına bastığı Jahovic, Antalyaspor ve Alanyaspor'a karşı 2'şer, Sivasspor'a ise 3 gol kaydetti.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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