Göztepe'de sakatlar için seferberlik
Süper Lig'in 10'uncu haftasında cuma günü İstanbul'da Kasımpaşa'ya rakip olacak Göztepe'de sakat futbolcular için seferberlik ilan edildi.
Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kasığından sakatlanıp oyuna devam edemeyen kaleci Beto ile yine aynı maçta adalesine darbe alan stoper Peybernes'in henüz tam anlamıyla iyileşmediği öğrenildi. İki futbolcunun Kasımpaşa maçına yetişebilmesi için sağlık kurulunun seferber olduğu belirtildi. Özellikle bu sezon yaptığı kurtarışlarla tüm camianın güvenini kazanan Beto'nun oynaması için yoğun tedavi uygulanıyor.
Göztepe'de ameliyat olan stoperler Emrecan ve Hakan, Kasımpaşa karşılaşmasında kesin olarak oynamayacak. Golcü Nabil Ghilas'ın da durumunun netleşmediği bildirildi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın iyileşememeleri halinde Beto'nun yerine kalede Günay'a, Peybernes'in yokluğunda da stoperde Kosanovic'e forma vereceği belirtildi. Öte yandan sarı kırmızılı takımda attığı 11 golle krallık yarışında ilk sıraya adını yazdıran Adis Jahovic'e ise kart görmemesi konusunda uyarı geldi. Makedon futbolcu Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görürse diğer hafta iç sahadaki Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:17
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 6
Yorum
Allah a havale ettik İnanılmaz bir Galatasaray baskısı var Türk futbolunda Allah inşallah bu zulme dur der.
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Veteranlardan 3 altın, 1 gümüş madalya
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Yorum
birgul eren Yarismaya katilan ve basari elde eden arkadaslarimi yurekten kutlarim...
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 31
Yorum
cüneyt cakır hakem değildir hak yiyen adaletsiz davranan taraflı olan bir hakem ve ekibi cüneyt cakır ve galatasaray düşmanıdır.
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