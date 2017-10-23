Yeni Kral Adis
Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, ligde attığı 11 golle gol krallığı tahtına kuruldu.
"NO ADİS, NO PARTY"
Göztepeli taraftarların "No Adis, No Party" (Adis yoksa parti yok) sloganıyla bağrına bastığı Adis Jahovic, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'e karşı 1'er, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2'şer, Demir Grup Sivasspor'a karşı ise 3 gol kaydetti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:22
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rohagi hoca fantazi yapacaksan kolay maclarda yap. kazanan duzeni niye bozuyorsun? dortlu defans lines ve rodriges oynasaydi yenerdik.
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