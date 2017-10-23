 Jahovic rekora göz dikti – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Jahovic rekora göz dikti

    Jahovic rekora göz dikti
    SÜPER Lig'de üst üste 7 maçtır gol atan Göztepe'nin Makedon yıldızı Adis Jahovic, bu hafta Kasımpaşa ağlarını da sarsarsa 8 maç art arda gol sevinci yaşayan Antalyasporlu Eto'o ile F.Bahçeli Fernandao'nun rekoruna ortak olacak. Jahovic'in ligde 11 golü bulunuyor
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jahovic rekora göz dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.