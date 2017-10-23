Jahovic rekora göz dikti
SÜPER Lig'de üst üste 7 maçtır gol atan Göztepe'nin Makedon yıldızı Adis Jahovic, bu hafta Kasımpaşa ağlarını da sarsarsa 8 maç art arda gol sevinci yaşayan Antalyasporlu Eto'o ile F.Bahçeli Fernandao'nun rekoruna ortak olacak. Jahovic'in ligde 11 golü bulunuyor
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Jahovic rekora göz dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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