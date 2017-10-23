Jahovic rekora göz dikti

SÜPER Lig'de üst üste 7 maçtır gol atan Göztepe'nin Makedon yıldızı Adis Jahovic, bu hafta Kasımpaşa ağlarını da sarsarsa 8 maç art arda gol sevinci yaşayan Antalyasporlu Eto'o ile F.Bahçeli Fernandao'nun rekoruna ortak olacak. Jahovic'in ligde 11 golü bulunuyor