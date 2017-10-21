 Jahovic’e CSKA kancası – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Jahovic’e CSKA kancası

    Jahovic’e CSKA kancası

    Göztepe’de fırtına gibi esen Jahovic, 8 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle Rus devinin radarına girdi. İzmir ekibi de sezon sonu bitecek kontratını uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor

    MÜTHİŞ futboluyla Göztepe'nin Süper Lig'de 2. sıraya kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olan Adis Jahovic, yurt dışından kulüplerin de dikkatini çekti. Makedon golcü, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için sarı-kırmızılılarla görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Diğer yandan da taliplisi olan kulüpler sıraya girmeye başladı. Rusya'nın ünlü kulüplerinden CSKA Moskova'nın Adis Jahovic için harekete geçtiği öğrenildi.

    1.3 MİLYON EURO ÖNERDİ
    Rus devinin, sözleşmesi bittikten sonra 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için senelik 1.3 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı bildirildi. Tecrübeli santrfor daha önce Rusya Premier Ligi'nde 2 sene Samara formasını giymişti.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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