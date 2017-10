Göztepe'ye şok

Ligin flaş ekibi Göztepe, taraftarının önünde 3-1 öne geçtiği maçta Alanya’ya fena yakalandı. 87 ve 90+2’de iki gol yiyen sarı-kırmızılılar zirve yarışında darbe yedi

SPOR Toto Süper Lig dün müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Göztepe, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor karşısında büyük şok yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde bitirip, 87'ye kadar 3-1 önde getirdiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 41'de Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçen İzmer temsilcisi, ilk yarıyı bu skorla tamamlamayı başardı.



KİNCİ YARIDA 5 GOL

KONUK ekip 66'da Efecan Karaca'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Göztepe 72'de Andre Castro ve 74'te Jahovic'in attığı gollerle 3-1'i yakaladı. 87'de sonradan oyuna giren Etame'nin golüyle farkı 1'e indiren Aytemiz Alanya, 90+2'de Fernandes'in golüyle skoru 3-3'e getirdi. Son 7 maçın 5'ini kazanan Göztepe, galibiyeti kaçıran taraf oldu.



Tuna: 4 topun 2'si gol oldu

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen basit hatalar yaptıklarını söyledi. Genç hoca, "3 puanı kaçıran tarafız. Elimize aldığımız bir maçı kaybettik. Rakibe çok orta yaptırdık. İleriye çıktığımız andaki top kayıplarının tehlikeli olabileceğini biliyorduk. Kaybettiğimiz 4 topun 2'si gol oldu" diye konuştu.