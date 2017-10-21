Göztepe'ye şok
Ligin flaş ekibi Göztepe, taraftarının önünde 3-1 öne geçtiği maçta Alanya’ya fena yakalandı. 87 ve 90+2’de iki gol yiyen sarı-kırmızılılar zirve yarışında darbe yedi
SPOR Toto Süper Lig dün müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Göztepe, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor karşısında büyük şok yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde bitirip, 87'ye kadar 3-1 önde getirdiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 41'de Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçen İzmer temsilcisi, ilk yarıyı bu skorla tamamlamayı başardı.
KİNCİ YARIDA 5 GOL
KONUK ekip 66'da Efecan Karaca'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Göztepe 72'de Andre Castro ve 74'te Jahovic'in attığı gollerle 3-1'i yakaladı. 87'de sonradan oyuna giren Etame'nin golüyle farkı 1'e indiren Aytemiz Alanya, 90+2'de Fernandes'in golüyle skoru 3-3'e getirdi. Son 7 maçın 5'ini kazanan Göztepe, galibiyeti kaçıran taraf oldu.
Tuna: 4 topun 2'si gol oldu
GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen basit hatalar yaptıklarını söyledi. Genç hoca, "3 puanı kaçıran tarafız. Elimize aldığımız bir maçı kaybettik. Rakibe çok orta yaptırdık. İleriye çıktığımız andaki top kayıplarının tehlikeli olabileceğini biliyorduk. Kaybettiğimiz 4 topun 2'si gol oldu" diye konuştu.
KİNCİ YARIDA 5 GOL
KONUK ekip 66'da Efecan Karaca'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Göztepe 72'de Andre Castro ve 74'te Jahovic'in attığı gollerle 3-1'i yakaladı. 87'de sonradan oyuna giren Etame'nin golüyle farkı 1'e indiren Aytemiz Alanya, 90+2'de Fernandes'in golüyle skoru 3-3'e getirdi. Son 7 maçın 5'ini kazanan Göztepe, galibiyeti kaçıran taraf oldu.
Tuna: 4 topun 2'si gol oldu
GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen basit hatalar yaptıklarını söyledi. Genç hoca, "3 puanı kaçıran tarafız. Elimize aldığımız bir maçı kaybettik. Rakibe çok orta yaptırdık. İleriye çıktığımız andaki top kayıplarının tehlikeli olabileceğini biliyorduk. Kaybettiğimiz 4 topun 2'si gol oldu" diye konuştu.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Göztepe'ye şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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