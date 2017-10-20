Göz-Göz nefes aldırmayacak

En son 6 sezon önce rakibini yenen Göztepe, hücum gücü yüksek Akdeniz ekibine özel önlem alacak

ANTALYASPOR deplasmanında 3-1 kazanarak 2. sıraya tırmanan Göztepe, bugünkü Alanya maçında şanssızlığını kırmak istiyor. En son 6 sezon önce rakibini yenen ve son 10 maçta sadece 1 kez kazanan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan stoperler Hakan ve Emrecan'ın yanı sıra, forvet Ghilas oynayamayacak. Love, Emre, Efecan, Fernandes ve Mbilla gibi hücum silahlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Teknik Direktör Tamer Tuna, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmalıyız. Muhteşem taraftarımız önünde iyi futbol sergileyip, 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. Amacımız Süper Lig'de kalıcı olabilmek. Bu doğrultuda her karşılaşma bizim için final havasında geçecek" dedi