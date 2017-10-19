Göztepe'nin konuğu Aytemiz Alanyaspor

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi 7. haftada Medipol Başakşehir karşısında sona eren Göztepe, 8. haftada deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti.

Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun, Hakan Çinemre ve Nabil Ghilas forma giyemeyecek.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezası sınırında bulunan Adis Jahovic ile Halil Akbunar, birer sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Alanya ekibi, yarınki maç öncesi ligde 10 puanla 10. durumda bulunuyor.

- Alanyaspor ile Süper Lig'de ilk maç

Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak Göztepe, rakibiyle çeşitli liglerde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İki takımın 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'deki son karşılaşmasında, Manisa'da yapılan ilk maç 1-1 bitmiş, Alanya'daki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.