Göztepe'nin konuğu Aytemiz Alanyaspor
Süper Lig'de 16 puan ve averajla 2. sırada bulunan Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Ligde 4 maçlık galibiyet serisi 7. haftada Medipol Başakşehir karşısında sona eren Göztepe, 8. haftada deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti.
Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun, Hakan Çinemre ve Nabil Ghilas forma giyemeyecek.
İzmir temsilcisinde sarı kart cezası sınırında bulunan Adis Jahovic ile Halil Akbunar, birer sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Alanya ekibi, yarınki maç öncesi ligde 10 puanla 10. durumda bulunuyor.
- Alanyaspor ile Süper Lig'de ilk maç
Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak Göztepe, rakibiyle çeşitli liglerde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
İki takımın 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'deki son karşılaşmasında, Manisa'da yapılan ilk maç 1-1 bitmiş, Alanya'daki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:17
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Ganalı Boakye’yi yakın takibe aldı
Toplam 3
Yorum
GFB46 FB yönetimi günü kurtarmak adına transfer yapıyor.Takımın ihtiyacı olan mevkilere seçim yapılamıyor bir türl !. Ya tutarsa diyerek alınıyor.
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Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar
Toplam 21
Yorum
veysel Doğru daha östenburg veya vardar takımları çıkmadı karşımıza.Fazla heveslenme yine şampiyon kartal siz biraz sevinin dedik
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Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Toplam 2
Yorum
han yav he adam oturdu taktiklerini belirledi faks gecti herkese belirtti tabi tabi
Göztepe'nin konuğu Aytemiz Alanyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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