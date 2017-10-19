 Göztepe şanssızlığı kırmak istiyor – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    şanssızlığı kırmak istiyor

    Göztepe şanssızlığı kırmak istiyor

    10 maçta 1 kez yenebildiği Alanya’ya bilendi

    ANTALYA deplasmanında 3-1 kazanıp 2. sıraya yükselen Göztepe'de gözler evindeki Alanya maçına çevrildi. Üst sıralardan kopmak istemediklerini belirten teknik direktör Tamer Tuna ise hücum gücü yüksek rakipleri karşısında futbolcularını sık sık uyarıyor. Alanya ise 'ye ters geliyor. İzmir ekibi, son 10 resmi maçta sadece 1 kez kazandı. 5 yenilgi, 4 beraberlik aldı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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