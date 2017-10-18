Alanya’ya kilit

Antalya deplasmanında 3-1 kazanan Göztepe, gözünü Alanyaspor maçına çevirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna, rakiplerinin iyi bir hücum hattına sahip olduğunu aktarıp, özellikle Vagner Love, Fernandes, Emre Akbaba ve Mbilla'ya dikkat edeceklerini belirten Tuna, rakiplerinin önlem alınması gereken bazı noktaları olduğunu kaydetti.