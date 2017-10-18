Alanya’ya kilit
Antalya deplasmanında 3-1 kazanan Göztepe, gözünü Alanyaspor maçına çevirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna, rakiplerinin iyi bir hücum hattına sahip olduğunu aktarıp, özellikle Vagner Love, Fernandes, Emre Akbaba ve Mbilla'ya dikkat edeceklerini belirten Tuna, rakiplerinin önlem alınması gereken bazı noktaları olduğunu kaydetti.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:17
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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