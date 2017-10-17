 Göztepe’de kaleye Beton döktü – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Göztepe’de kaleye Beton döktü

    Göztepe’de kaleye Beton döktü
    Antalya deplasmanında 3-1'lik zaferin ardından, 16 puanla ikinci sıraya tırmanarak tüm dikkatleri üzerine çeken ligin yenisi Göztepe'de kaleci Beto, performansıyla fark yarattı.

    Sakatlığı nedeniyle oynamadığı Trabzonspor maçı haricindeki 7 karşılaşmada kaleyi koruyan 35 yaşındaki Portekizli eldiven, yalnız 10 gole geçit verdi. Maç başına kalesinde 1.4 gol gören tecrübeli file bekçisi, bunun yanında maç başına 3.6 kurtarış yaparak mutlak golleri önledi. Taraftarlar sosyal medyada, "Kaleye Beton döktü" yorumlarıyla milli kaleciye övgü yağdırdı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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