Göztepe’de kaleye Beton döktü
Sakatlığı nedeniyle oynamadığı Trabzonspor maçı haricindeki 7 karşılaşmada kaleyi koruyan 35 yaşındaki Portekizli eldiven, yalnız 10 gole geçit verdi. Maç başına kalesinde 1.4 gol gören tecrübeli file bekçisi, bunun yanında maç başına 3.6 kurtarış yaparak mutlak golleri önledi. Taraftarlar sosyal medyada, "Kaleye Beton döktü" yorumlarıyla milli kaleciye övgü yağdırdı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:12
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
Göztepe’de kaleye Beton döktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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