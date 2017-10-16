Yılmaz Vural'dan olay 'Göztepe' açıklaması
Son olarak Göztepe'yi çalıştıran ve Ege temsilcisini 13 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkartan Teknik Direktör Yılmaz Vural, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in kendisine, "Sen bizim takımın üzerine çıkıyorsun popülarite olarak" dediğini iddia ederek, "Bunu rahatız edici buluyor. Bu insanın elinde değil ki. Tamamen duygusal bir tepki koydu bana. Yardımcı antrenörlükten gelmiş bir adamla çalışıp bu kadar riske atılır mı takım?" diye konuştu.
Göztepe'yi 13 yıl sonra Süper Lig'e çıkardığını hatırlatan Yılmaz Vural, "Ben Göztepe'yi çıkardım adamlar benle devam etmedi. Türkiye'de üstüne koya koya gitmişlik yok ki. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil bana 'Hocam büyük takımların seni neden almadıklarını daha iyi anladım. İnanılmaz bir hocasın. Bunu tartışmam mümkün değil ama sen bizim takımın üzerine çıkıyorsun popülarite olarak' dedi. Bunu rahatız edici buluyor. Bu insanın elinde değil ki. Tamamen duygusal bir tepki koydu bana. Bu ülkede para kazanmıyoruz, siyasetle ilişkimiz yok, kafamıza göre bir adam bulduk dedik adam bizi istemedi" diye konuştu. Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 16 puanla 2. sırada yer alarak büyük bir başarı gösteren Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna için, "Yardımcı antrenörlükten gelmiş bir adamla çalışıp bu kadar riske atılır mı takım?" eleştirisinde bulundu. Tecrübeli teknik adam sözlerini, "Biat istiyorlar. Kültür bu, biat edeceksin adama. Ben senle oturup sözleşme yapıyorum ama bu yetkileri vermek işine gelmiyor" diyerek sonlandırdı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:13
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Beş aday var
Toplam 28
Yorum
Şevket CAN Bunlar mı TS Çalşıtıracak Başkan sen en iyisi İstifa et TS verdiğin zarar zaten TS sınırlarını çok aştı TS kulübünü borç batağına ittin.
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 1
Yorum
ŞERİF Bu aşamadan sonra kesinlikle yabancı hoca olmamalı. Bence 1.tercih Fatih Terim, 2.Tercih Giray Bulak olmalı.Ama kesin yerli olmalı...
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Giuliano'dan derbi mesajı
Toplam 8
Yorum
emailsiz "Galatasaray maçı için taraftarlarımızın duygularının nasıl olduğunu biliyoruz. İyi bir görüntüyle istediğimizi almak istiyoruz.." İnşallah canım ya :) ama çok zor GS bu taktik maktik yok BAM BAM BAM!
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