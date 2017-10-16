Jahovic iddialı
Göztepe’nin Makedon gol makinesi son 6 hafta boş geçmedi. Son 6 haftada 9 gol atan Jahovic krallıkta iddiasını ortaya koydu
Ligde Gomis, Burak, Love, Janssen, Cenk Tosun gibi rakipleri olmasına rağmen gol krallığına göz dikti. JAHOVİC şunları söyledi: "Lige yeni çıktık ve birçok yeni transfer yaptık. Ancak kısa sürede iyi takım olduk. Ben de iyi başladım. Şu an formdayım ve atabildiğim kadar çok gol atmak istiyorum. Pes etmemek benim yapımda var" diye konuştu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:27
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Ömür’den siftah
Toplam 1
Yorum
manuel bosuna transferler castillo her mac oynamali. burak 5 hafta dinlendirilse idi rodo ligi sallamisti simdi. burakta sakatliktan gelip formasin
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Kendisine oynuyor
Toplam 1
Yorum
tr sizin gibi para prim almadığı maçlarda sahada geziyormu
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İşte size fırsat
Toplam 2
Yorum
tr şifreye ne gerek var , para verdinmi oynuyorlar vermedinmi sahada geziyorlar
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