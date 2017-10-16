 Jahovic iddialı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    iddialı

    Jahovic iddialı

    Göztepe’nin Makedon gol makinesi son 6 hafta boş geçmedi. Son 6 haftada 9 gol atan krallıkta iddiasını ortaya koydu

    SÜPER Lig'de tam anlamıyla Göztepe fırtınası esiyor. Ligin yeni ekibi 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bunda en büyük paylardan biri de takımın golcüsü Adis Jahovic'e ait. Makedon forvet art arda 6 hafta gol atarak 9 gole ulaştı. Başarılı isim son olarak Göz-Göz'ün Antalya'yı deplasmanda 3-1 yendiği mücadelede takımının ilk 2 golünü atarak 3 puanın mimarlarından oldu. bu konuda bir hayli iddialı.

    Ligde Gomis, Burak, Love, Janssen, Cenk Tosun gibi rakipleri olmasına rağmen gol krallığına göz dikti. JAHOVİC şunları söyledi: "Lige yeni çıktık ve birçok yeni transfer yaptık. Ancak kısa sürede iyi takım olduk. Ben de iyi başladım. Şu an formdayım ve atabildiğim kadar çok gol atmak istiyorum. Pes etmemek benim yapımda var" diye konuştu.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:27
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