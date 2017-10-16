 Göztepe'de Beto güveni – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    'de güveni

    Göztepe'de Beto güveni

    Süper Lig'de 8 maçta 16 puanla ikinci sıraya tırmanarak tüm dikkatleri üzerine çeken ligin yeni takımı 'de kaleci , performansıyla fark yarattı.

    Sakatlağı nedeniyle forma giyemediği Trabzonspor maçı haricindeki 7 karşılaşmada kaleyi koruyan Portekizli eldiven, yalnız 10 gole geçit verdi. Maç başına kalesinde 1.4 gol gören , bunun yanında maç başına 3.6 kurtarış yaparak mutlak golleri önledi. Taraftarlar yıldız kalecinin performansı sonrası, "Kaleye Beton döktü" esprileri yapmaya başladı. Portekiz Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alan Beto'nun milli maçlar için ülkesine gittiğinde dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'ya Göz-Göz tezahüratı yaptırması da taraftarın gönlünde taht kurdu. Ligde 9 golle krallık yarışında zirvede olan Jahovic'e milli takım kampından Ronaldo'nun imzalı Real Madrid formasını getiren Beto, geçen hafta da takım arkadaşı için Ronaldo'dan hediye parfüm aldı. Ligde Aytemiz Alanyaspor'u Cuma günü ağırlayacak , antrenmanlara ara vermeden başladı.

    TUNA GÜNDEM OLDU
    Göztepe Teknik Direktörü , 8 haftada Süper Lig'in en popüler teknik adamlarından biri haline geldi. Tuna'nın çalıştırdığı Göz-Göz, ligde 16 puanla ikinci sıraya tırmanırken genç teknik adamın antrenör olarak son 2 sezonda şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 14 puanda kaldı. Çırak, 8 haftalık periyotta ustasını geçerken kötü gidişin nedenlerini tartışan siyah-beyazlı camiada, "Takımda Tuna'nın varlığı büyük fark yaratıyormuş" eleştirileri yapılmaya başladı. Tamer Tuna'nın adı Ersun Yanal'la yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor için geçmeye başlasa da ne yönetim ne de genç teknik adamın böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi. Tamer Tuna, hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'da futbolcu olarak forma giymişti.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:15
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