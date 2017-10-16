 Göztepe "süper" başladı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Göztepe "süper" başladı

    Göztepe "süper" başladı

    'de ilk 8 haftada 16 puana ulaşan Göztepe, son 20 sezonda alt ligden gelip ilk 8 haftada en fazla puan toplayan ekiplerden biri oldu.

    Geçen sezon TFF 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra play-off finalinde Eskişehirspor'u yenen Göztepe, 2017-2018 sezonunda mücadelesini sürdürüyor. Bu ekiplerden Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 8 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puana ulaştı. Fileleri 17 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gören sarı-kırmızılı ekip, averajla 2. sırada yer aldı. Demir Grup Sivasspor ise 4 galibiyet ve 4 yenilgi aldığı ilk 8 maçta 14 gol atıp kalesinde 14 gol gördü. 12 puanı bulunan Sivas temsilcisi, 8. sırada yer alıyor. Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la başladıktan sonra yoluna Erol Bulut'la devam eden Evkur Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgilik performansıyla 8 puan ve averajla haftayı 13. sırada tamamladı.

    GÖZTEPE EN İYİLERİN İÇİNDE
    Son 20 sezonda Süper Lig vizesi alan ekiplerin, sonraki sezon ilk 8 haftalık performanslarına bakıldığında 1999-2000'de 17 puan toplayan Denizlispor, en başarılı takım oldu. 2005-20006'da Kayseri Erciyesspor gibi bu sezon 16 puana ulaşan Göztepe ise Denizlispor'u takip etti. Sarı-kırmızılı ekip, 2001-2002'de de ilk 8 haftada 14 puan toplamıştı. Son 20 sezonda ilk 8 haftalık süreçte Orduspor ile Sivasspor 15, Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor 14, Kasımpaşa ve Mersin İdmanyurdu ise 13'er puana ulaştı.

    Alt ligden geldikten sonraki sezon Süper Lig'e en iyi başlangıç yapan takımlar şöyle:

    Sezon Takım O G B M A Y Av. P
    1999-2000 Denizlispor 8 5 2 1 14 8 6 17
    2017-2018 Göztepe 8 5 1 2 17 12 5 16
    2005-2006 Kayseri Erciyesspor 8 4 4 0 10 5 5 16
    2011-2012 Orduspor 8 4 3 1 9 5 4 15
    2005-2006 Sivasspor 8 4 3 1 7 5 2 15
    2013-2014 Çaykur Rizespor 8 4 2 2 13 9 4 14
    2010-2011 Kardemir Karabükspor 8 4 2 2 14 12 2 14
    2015-2016 Antalyaspor 8 4 2 2 13 11 2 14
    2001-2002 Göztepe 8 4 2 2 9 9 0 14
    2012-2013 Kasımpaşa 8 4 1 3 13 7 6 13
    2014-2015 Mersin İdmanyurdu 8 4 1 3 13 10 3 13
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:12
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