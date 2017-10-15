Tarihinde 2003-2007 arasında 4 yılda Süper Lig'den amatöre kadar düştükten sonra küllerinden doğan Göz-Göz, 14 sene aradan sonra döndüğü asıl ligine muhteşem başlangıç yaptı. Yenilenen kadrosuyla ilk sezonda küme düşme endişesi yaşarken 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle Şampiyonlar Ligi hattına yerleşen İzmir temsilcisinde taraftarlar şimdiden yıllar sonra Avrupa hayali kurmaya başladı. 1964-1971 yılları arasında Avrupa'nın gediklisi olan, Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale kadar çıkan Göztepe, son olarak 46 yıl önce, 1970-71 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'na katıldı.

Yıldızlar topluluğu Antalyaspor karşısında iç sahadaki Başakheyir yenilgisini de telafi eden Göz-Göz'de takımın performansına rağmen ayaklarının yere sağlam basacağını belirten Teknik Direktör Tamer Tuna, "Kazanmak tabii ki güzel ama sahip olduğumuz bu oyuncu kadrosu ile kazanmak daha da keyifli oluyor. Karakter, disiplin, özel yaşantı dahil olmak üzere maça kadar yaşadığımız haftada hep pozitif şeyler sergileyen bir oyuncu topluluğuna sahibiz. Bunların karşılığını maçlarda alıyor olmak bizim adımıza güzel. Antalya karşısında rakibimizin topa sahipken oyunu genişleten, pas bağlantılarını iyi kuran bir ekip olduğunu biliyorduk. Alanlarını daraltarak buna engel olmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Performansımızı aynı kazanma hırsını sergileyerek sürdürmek istiyoruz" dedi.

Deplasman avcısı

Göztepe bu sezonki 5 galibiyetinin 3'ünü dış sahada aldı. İlk deplasman maçında Kayserispor'a 1-0 yenilen Göz-Göz, ardından üst üste Osmanlıspor'u 2-0, Sivasspor'u 3-2, Antalyaspor'u da 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, ligde dış saha puan tablosunda da 9 puanla gurbette 10 puan alan lider Galatasaray'ı takip ediyor. Attığı 17 golle ligin en skorer takımlarından olan Göztepe, Kayseri deplasmanı hariç her maçta skor üretmeyi başardı.

Jahovic gibisi yok

ANTALYASPOR ağlarını 2 kez sarsarak Süper Lig'de kendisi gibi 9 gole ulaşan Galatasaraylı Gomis'le birlikte krallık koltuğundaki yerini koruyan Göztepeli Adis Jahovic, son 6 maçı boş geçmedi. Geçen sezon Göz-Göz'ün TFF 1. Lig'deki Play-Off şampiyonluğuna 21 golle müthiş katkı yapan Makedon yıldız, Süper Lig'de ilk 2 haftayı suskun tamamladıktan sonra bombardımana başladı. Jahovic, üst üste 6 maçta Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Sivasspor (2), Başakşehir ve Antalyaspor (2) ağlarını sarstı.

Jahovic, Antalyaspor kalecisi Boffin'i geçen sezondan bu yana 6 kez avladı. Boffin geçen sezon Eskişehirspor forması giyerken TFF 1. Lig'de İzmir'de oynanan ilk maçta Eskişehir kalesine 2 gol atan Jahovic, aynı takıma Play-Off finalinin uzatma dakikalarında attığı golle mücadeleyi uzatmaya taşıdı. Boffin'i Antalya'daki o finalde seri penaltılarda da avlayan süper yıldız, son maçta da 2 golle tecrübeli kaleciyi boş geçmedi. Jahovic, Play-Off finalinde gol attığı Boffin'i ligde aynı statta, aynı kalede avladı.

Ömer golle döndü

Göztepe'de tarak kemiğindeki stres kırığı nedeniyle bu sezon hiç forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu, Antalyaspor deplasmanında ilk kez süre alarak golle tanıştı. Jahovic'in yerine 86. dakikada oyuna giren Ömer, 90+2. dakikada golünü attı. Tecrübeli forvet, kariyerinde 1 yıl sonra gol atmanın sevincini yaşadı. Ömer Şişmanoğlu, en son geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyerken 15 Ekim 2016'da oynanan Kayserispor deplasmanında ağları sarsmıştı.