Papatya, yaptığı açıklamada, Antalyaspor yönetimine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, zor geçeceğini bildikleri müsabakadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmada iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Papatya, "Antalyaspor ciddi bir takım ama biz Tamer (Tuna) hocanın da söylediği gibi daha fazla doğruları yapan, keyif veren, koşan, mücadele eden bir futbolla kazanmasını bildik. İlk golden sonra geçen hafta sakatlanan Hakan Çinemre'ye takım olarak gösterilen vefa çok önemliydi. Yine uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayan Ömer'e sahip çıkılması çok güzel sahnelerdi. Futbolcular bir aile olduğumuzu gösterdi." diye konuştu.

Papatya, ligin geride kalan bölümünün kendileri için iyi geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Takım keyif veriyor. Göztepe lige renk katıyor. Taraflı tarafsız olarak herkesten tebrik mesajları alıyoruz. Batman'dan, Trabzon'dan, Bulgaristan'dan arıyorlar. Biz alt liglerde bile 2 puan ortalaması tutturamamıştık. Sezon başında bunu bekliyorduk, desek yalan olur ama bu sezon 2 puan ortalaması tutturduk. Bu sonuçlarla hedeflerimiz değişmedi, bu ligde kalıcı olacağız. Benim bu söylemim stadımız hazır olana kadar değişmeyecek. Kendi stadımız hazır olana kadar bu ligde kalmak istiyoruz, ondan sonra başka bir hedef koyarız. Ancak bu demek değil ki yukarılarda aldığımız dereceler mutlu etmeyecek. Önümüzü kış tutacağız, yaz çıkarsa bahtımıza."

İç sahada maçlarını oynadıkları Bornova Stadı'nın kapasitesi nedeniyle sorun yaşadıklarını anlatan Papatya, "Problemler yaşıyoruz ama orada oynamaya devam edeceğiz. Kombine satışlarımız da rekor seviyede. Taraftarlarımız önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşamamak adına kombineleri almalı. Göztepe'yi seyretmek ayrıcalıklı olmaya başladı, ellerini çabuk tutsunlar." ifadelerini kullandı.



2. sıraya yükseldi

Göztepe, Antalyaspor karşısında aldığı 3 puanla averajla ikinci sıraya yükseldi.

Süper Lig'de çıktığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İzmir ekibi, puanını 16 yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.



Deplasmanda 3 maçtır kayıpsız

Göztepe, ligde oynadığı son 3 deplasman maçını da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda Osmanlıspor (2-0), Demir Grup Sivasspor (3-2) ve Antalyaspor'u (3-1) mağlup etti.

Göztepe, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada ise Kayserispor'a 1-0 yenilmişti.

Kayserispor maçı dışında tüm maçlarda gol atan Göztepe, 17 golle ligin en fazla gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri oldu.



Adis Jahovic 9. golüne ulaştı

Geçen sezon Antalya Stadı'nda oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Göztepe, bu sefer Antalya Stadı'nda Antalyaspor engelini geçti.

Takımının ilk 2 golüne imza atan Adis Jahovic, bu sezon ligdeki 9. golüne ulaştı ve gol krallığı yarışında Galatasaraylı Bafetibi Gomis'le ilk sırayı paylaşmayı sürdürdü.

Göztepe'nin Süper Lig tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu unvanını ele geçiren Makedon futbolcu, Göztepe formasıyla tüm kategorilerde 30. golüne ulaştı. Golcü oyuncu İsviçre'de Will 1900 takımındaki 28 gollük performansını da geride bıraktı.



Ömer Şişmanoğlu 1 yıl sonra gol attı

Göztepe'de Ömer Şişmanoğlu, 1 yıl sonra ligde gol attı.

Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Ömer Şişmanoğlu, ilk haftada Fenerbahçe karşısında maç kadrosunda yer almasına rağmen forma şansı bulamamıştı.

Daha sonra sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Ömer Şişmanoğlu, Antalyaspor karşısında 86. dakikada Jahovic'in yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında takımının 3. golüne imza atan Ömer, ligde 1 sene sonra gol sevinci yaşadı.

Golcü oyuncu en son Beşiktaş formasıyla 15 Ekim 2016'da Kayserispor deplasmanında gol atmıştı.

Göztepe formasıyla ilk maçında gol sevinci yaşayan Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig'deki 148. maçta 37. golüne ulaştı.