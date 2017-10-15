Artık zirveye ‘göz’ kırpıyor
İzmir’in sarı-kırmızılı ekibi Süper Lig’e çabuk alıştı. Dün Antalya’yı süper yıldızı Adis Jahovic’in 2 ve Ömer’in golüyle mağlup eden Göztepe 16 puanla 2. basamağa çıktı
ADİS 9 GOLE ULAŞTI
ANTALYASPOR 10 kişi kalmasına rağmen beraberlik için saldırmaya devam etti. 57. dakikada oyuna giren Deniz Kadah'ın sert şutlarınıkaleci Beto kurtarırken sarı-kırmızılılar 90'da rahatladı. Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle Göztepe maçı 3-1 kazandı. 9 gole ulaşan Adis Jahovic, Gomis ile yarışta kaldı.
'Güzel bir galibiyet'
GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna mutlu. Genç hoca "Antalya'yı deplasmanda yenmek kolay değil. Evimize keyifli dönüyoruz. Güzel bir galibiyet elde ettik" ifadelerini kullandı.
Hakan'a destek
GÖZTEPELİ futbolcular, 6 ay sahalardan uzak kalacak Hakan Çinemre'yi unutmadı. Gollerden sonra formasını göstertiler.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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