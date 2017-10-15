Artık zirveye ‘göz’ kırpıyor

İzmir’in sarı-kırmızılı ekibi Süper Lig’e çabuk alıştı. Dün Antalya’yı süper yıldızı Adis Jahovic’in 2 ve Ömer’in golüyle mağlup eden Göztepe 16 puanla 2. basamağa çıktı

LİGİN yeni ekibi Göztepe müthiş çıkışını Antalyaspor deplasmanında da sürdürdü. Dakikalar 9'u gösterirken başarılı forveti Adis Jahovic ile 1-0 öne geçen Göz- Göz'ün durmaya niyeti yoktu. Sarı-kırmızılılar 19'da Jahovic'in frikik golüyle farkı 2'ye çıkardı. Antalya 27. dakikada Eto'nun pasını gole çeviren Maicon'un golüyle umutlandı. 1 dakika sonra Sandro rakibine sert girince kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Devre 2-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.



ADİS 9 GOLE ULAŞTI

ANTALYASPOR 10 kişi kalmasına rağmen beraberlik için saldırmaya devam etti. 57. dakikada oyuna giren Deniz Kadah'ın sert şutlarınıkaleci Beto kurtarırken sarı-kırmızılılar 90'da rahatladı. Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle Göztepe maçı 3-1 kazandı. 9 gole ulaşan Adis Jahovic, Gomis ile yarışta kaldı.



'Güzel bir galibiyet'

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna mutlu. Genç hoca "Antalya'yı deplasmanda yenmek kolay değil. Evimize keyifli dönüyoruz. Güzel bir galibiyet elde ettik" ifadelerini kullandı.



Hakan'a destek

GÖZTEPELİ futbolcular, 6 ay sahalardan uzak kalacak Hakan Çinemre'yi unutmadı. Gollerden sonra formasını göstertiler.