Tamer Tuna, Şenol Güneş'i solladı
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Tamer Tuna iki sezon yardımcı antrenörlük yaptığı Şenol Güneş'in Beşiktaş'ını 8. hafta sonunda geride bıraktı.
Göztepe'nin ikinci golü yine Adis Jahovic'ten geldi. Uzak mesafeden kullandığı frikikte barajdan seken top ağlara gidince Makedon golcü 19. dakikada farkı ikiye çıkardı.
2-0 geriye düşen Antalyaspor, farkı azalatmak için çabaladı. Göztepe savunmasının hatalı geri pasında fırsatı iyi değerlendiren ev sahibi takım Maicon ile 27. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Bu golden hemen sonra Antalyaspor'da Sandor ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. İlk yarı konuk takım Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi ile beraberliği arayan Antalyaspor, oyunu Göztepe yarı alanına yıktı. Ev sahibi takım aradığı golü bir türlü bulamadı. Göztepe'de son dakikalarda oyuna dahil olan Ömer Şişmanoğlu 90+2'de sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti.
Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar, 8. hafta sonunda topladığı 16 puanla ligde 2. sıraya yerleşti. Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Akdeniz ekibi ise 6 puanda kaldı.
TAMER TUNA GÜNEŞ'İ SOLLADI
Geçtiğimiz iki sezonda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'deki ilk deneyiminde Göztepe ile başarılı bir başlangıça imza attı. Tuna, 8 hafta sonunda Güneş'in Beşiktaş'ın geride bıraktı.
JAHOVIC KRALLIĞA YÜRÜYOR
Antalya maçı öncesinde 7 golü bulunan Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic, attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Jahovic, gol sayısını 9'a yükselterek rakipleriyle arayı açtı ve zirveye yerleşti.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:02
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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