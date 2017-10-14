 Tamer Tuna, Şenol Güneş'i solladı – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tamer Tuna, Şenol Güneş'i solladı

    Tamer Tuna, Şenol Güneş'i solladı

    Süper Lig'in yeni ekibi , Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Tamer Tuna iki sezon yardımcı antrenörlük yaptığı Şenol Güneş'in Beşiktaş'ını 8. hafta sonunda geride bıraktı.

    Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynana müsabaka hızlı başladı. Göztepe'nin 7 golle krallık yarışında iddialı olan golcüsü Adids Jahovic, pas hatasını iyi değerlendirdi ve 9. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

    Göztepe'nin ikinci golü yine Adis Jahovic'ten geldi. Uzak mesafeden kullandığı frikikte barajdan seken top ağlara gidince Makedon golcü 19. dakikada farkı ikiye çıkardı.

    2-0 geriye düşen Antalyaspor, farkı azalatmak için çabaladı. Göztepe savunmasının hatalı geri pasında fırsatı iyi değerlendiren ev sahibi takım Maicon ile 27. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Bu golden hemen sonra Antalyaspor'da Sandor ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. İlk yarı konuk takım Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi ile beraberliği arayan Antalyaspor, oyunu Göztepe yarı alanına yıktı. Ev sahibi takım aradığı golü bir türlü bulamadı. Göztepe'de son dakikalarda oyuna dahil olan Ömer Şişmanoğlu 90+2'de sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti.

    Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar, 8. hafta sonunda topladığı 16 puanla ligde 2. sıraya yerleşti. Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Akdeniz ekibi ise 6 puanda kaldı.

    TAMER TUNA GÜNEŞ'İ SOLLADI
    Geçtiğimiz iki sezonda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'deki ilk deneyiminde Göztepe ile başarılı bir başlangıça imza attı. Tuna, 8 hafta sonunda Güneş'in Beşiktaş'ın geride bıraktı.

    JAHOVIC KRALLIĞA YÜRÜYOR
    Antalya maçı öncesinde 7 golü bulunan Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic, attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Jahovic, gol sayısını 9'a yükselterek rakipleriyle arayı açtı ve zirveye yerleşti.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tamer Tuna, Şenol Güneş'i solladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.