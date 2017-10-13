 Göztepe’ye Hakan şoku – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Göztepe’ye Hakan şoku

    Göztepe’ye Hakan şoku
    Göztepe, genç stoperi Hakan Çinemre'den gelen haberle sarsıldı. 23 yaşındaki oyuncunun geçirdiği sakatlık sonucu çapraz bağının yırtıldığı ve sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hakan Çinemre idmanda sağ dizinden sakatlanmıştır. Oyuncumuzda ön çapraz bağ yırtığı saptanmış ve tedavisine başlanmıştır. Geçmiş olsun Hakan" ifadelerine yer verildi.

    2 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Geçtiğimiz sezon Eskişehir'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan, 350 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer edilmişti. Gelecek vaddeden stoperler arasında gösterilen 1.84 boyundaki savunmacı, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 2 maçta toplam 116 dakika süre aldı. Hakan Çinemre'nin, Göztepe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe’ye Hakan şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.