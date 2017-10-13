Göztepe’ye Hakan şoku

Göztepe, genç stoperi Hakan Çinemre'den gelen haberle sarsıldı. 23 yaşındaki oyuncunun geçirdiği sakatlık sonucu çapraz bağının yırtıldığı ve sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hakan Çinemre idmanda sağ dizinden sakatlanmıştır. Oyuncumuzda ön çapraz bağ yırtığı saptanmış ve tedavisine başlanmıştır. Geçmiş olsun Hakan" ifadelerine yer verildi.



2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Eskişehir'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan, 350 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer edilmişti. Gelecek vaddeden stoperler arasında gösterilen 1.84 boyundaki savunmacı, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 2 maçta toplam 116 dakika süre aldı. Hakan Çinemre'nin, Göztepe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.