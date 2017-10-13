Göztepe’ye Hakan şoku
Göztepe, genç stoperi Hakan Çinemre'den gelen haberle sarsıldı. 23 yaşındaki oyuncunun geçirdiği sakatlık sonucu çapraz bağının yırtıldığı ve sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hakan Çinemre idmanda sağ dizinden sakatlanmıştır. Oyuncumuzda ön çapraz bağ yırtığı saptanmış ve tedavisine başlanmıştır. Geçmiş olsun Hakan" ifadelerine yer verildi.
2 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Eskişehir'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan, 350 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer edilmişti. Gelecek vaddeden stoperler arasında gösterilen 1.84 boyundaki savunmacı, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 2 maçta toplam 116 dakika süre aldı. Hakan Çinemre'nin, Göztepe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
2 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Eskişehir'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan, 350 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer edilmişti. Gelecek vaddeden stoperler arasında gösterilen 1.84 boyundaki savunmacı, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 2 maçta toplam 116 dakika süre aldı. Hakan Çinemre'nin, Göztepe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
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fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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