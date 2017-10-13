Göztepe, Antalyaspor maçına hazır
Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel organizasyonlar gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Emre Can Coşkun ve Hakan Çinemre idmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, gün içinde hava yoluyla Antalya'ya gidecek.
Antalya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak Antalyaspor-Göztepe maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:44
-
Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
-
Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 58
Yorum
BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
-
G.Saray'a genç yetenek!
Toplam 18
Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
Göztepe, Antalyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.