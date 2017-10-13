 Göztepe, Antalyaspor maçına hazır – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    , Antalyaspor maçına hazır

    Göztepe, Antalyaspor maçına hazır

    Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak , müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

    Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel organizasyonlar gerçekleştirdi.

    Sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Emre Can Coşkun ve Hakan Çinemre idmanda yer almadı.

    Sarı-kırmızılı ekip, gün içinde hava yoluyla Antalya'ya gidecek.

    Antalya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak Antalyaspor- maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:44
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