Göztepe, Antalyaspor deplasmanında
Süper Lig'de 8. haftaya 13 puan ve averajla 4. sırada giren Göztepe, yarın Antalyaspor'a konuk olacak.
Lige verilen ara öncesinde Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe, 8. hafta mücadelesinde yarın saat 16.30'da Antalya Stadı'nda Antalyaspor'la karşılaşacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Karşılaşma için son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirecek Göztepe, daha sonra Antalya'ya hareket edecek.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun ve Hakan Çinemre'nin yanı sıra Nabil Ghilas yarın forma giyemeyecek.
Süper Lig'de Antalyaspor'la 5. kez mücadele edecek Göztepe'nin, rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 1 gol atıp kalesinde 5 gol gördü. İzmir temsilcisi, Antalyaspor'la çeşitli liglerde oynadığı son 10 karşılaşmada ise sahadan 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:11
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
Göztepe, Antalyaspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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