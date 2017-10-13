 Göztepe, Antalyaspor deplasmanında – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    , Antalyaspor deplasmanında

    Göztepe, Antalyaspor deplasmanında

    Süper Lig'de 8. haftaya 13 puan ve averajla 4. sırada giren , yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

    Lige verilen ara öncesinde Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren , 8. hafta mücadelesinde yarın saat 16.30'da Antalya Stadı'nda Antalyaspor'la karşılaşacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    Karşılaşma için son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirecek Göztepe, daha sonra Antalya'ya hareket edecek.

    Göztepe'de sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun ve Hakan Çinemre'nin yanı sıra Nabil Ghilas yarın forma giyemeyecek.

    Süper Lig'de Antalyaspor'la 5. kez mücadele edecek Göztepe'nin, rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 1 gol atıp kalesinde 5 gol gördü. İzmir temsilcisi, Antalyaspor'la çeşitli liglerde oynadığı son 10 karşılaşmada ise sahadan 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:11
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