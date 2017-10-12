 Göztepe'de sakatlık şoku! 6 ay yok... – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    'de sakatlık şoku! 6 ay yok...

    Göztepe'de sakatlık şoku! 6 ay yok...

    Süper Lig ekiplerinden 'de sağ dizinden sakatlanan Hakan Çinemre'nin yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çinemre'nin dünkü antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı kaydedildi. Yapılan tetkikler sonucunda Hakan'ın ön çapraz bağında yırtık saptandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

    Genç savunma oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:21
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