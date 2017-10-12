Göztepe'de sakatlık şoku! 6 ay yok...

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çinemre'nin dünkü antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı kaydedildi. Yapılan tetkikler sonucunda Hakan'ın ön çapraz bağında yırtık saptandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Genç savunma oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.