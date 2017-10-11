 Süper alıştık – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Süper alıştık

    Süper alıştık
    SÜPER Lig'in flaş ekibi 'de Teknik Direktör Tamer Tuna, oyun anlamında iyi bir geçiş dönemi yaşadıklarını söyledi. Tuna, "Bizim gibi yeni oluşan, oldukça fazla transfer yapan takımlarda adaptasyon, oyunda birbirini tanıma süreci kolay olmuyor. Bizim için oyun anlamında iyi bir geçiş dönemi oldu. Oynamak isteyen, zevk veren, atak üstünlüğünü ve pozisyonları elinde tutmaya çalışan bir takımız" dedi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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