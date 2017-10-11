 Jahovic’e yeni kontrat – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Jahovic’e yeni kontrat

    Jahovic’e yeni kontrat

    Göztepe, ligde 7 golle şov yapan, transferin gözdesi Makedon golcüsüyle uzatıyor

    İZMİR ekibi, performansı sonrası Beşiktaş'ın radarına girdiği öne sürülen golcüsü Adis Jahovic'in sözleşmesini şimdiden uzatacak. Göztepe, kontratı sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki yıldızına ve transferin gözdesi olan Makedon golcüsüyle uzatıyorkontratı uzatma teklifi yaptı. Makedon santrfor, Beşiktaş iddiaları için ise sosyal medya hesabından, "Beyler endişelenmeyin. Tek şehir, tek kulüp Göztepe" mesajını paylaşmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de attığı 21 golle sarı-kırmızılıları 14 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Jahovic, bu sezon da 7 haftada 7 golle
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:29
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