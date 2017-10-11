Jahovic’e yeni kontrat

Göztepe, ligde 7 golle şov yapan, transferin gözdesi Makedon golcüsüyle uzatıyor

İZMİR ekibi, performansı sonrası Beşiktaş'ın radarına girdiği öne sürülen golcüsü Adis Jahovic'in sözleşmesini şimdiden uzatacak. Göztepe, kontratı sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki yıldızına ve transferin gözdesi olan Makedon golcüsüyle uzatıyorkontratı uzatma teklifi yaptı. Makedon santrfor, Beşiktaş iddiaları için ise sosyal medya hesabından, "Beyler endişelenmeyin. Tek şehir, tek kulüp Göztepe" mesajını paylaşmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de attığı 21 golle sarı-kırmızılıları 14 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Jahovic, bu sezon da 7 haftada 7 golle