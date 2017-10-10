 TEK ŞEHİR, TEK KULÜP GÖZTEPE – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    TEK ŞEHİR, TEK KULÜP GÖZTEPE

    TEK ŞEHİR, TEK KULÜP GÖZTEPE
    İZMİR ekibinde sergilediği müthiş performans sonrası adı Beşiktaş'la anılmaya başlayan Makedon golcü Adis Jahovic, transfer iddialarına sosyal medyada açıklık getirdi. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, Göztepe taraftarlarına yönelik, "Beyler endişelenmeyin. Tek şehir, tek kulüp Göztepe" mesajını yayınladı. Ligde 7 maçta 7 gol atarak krallık yarışında zirveye yerleşen Jahovic, bu hafta karşılaşacakları Antalyaspor'da yıldız golcü Samuel Eto'o ile gol yarışına girecek.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TEK ŞEHİR, TEK KULÜP GÖZTEPE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.