SABRİ DÜKKAN AÇTI!
Türk futbolunun emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, yeni bir işe adım attı...
'Reis' lakaplı oyuncu Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'den optik dükkanı açtı.
Bir arkadaşı ile beraber gözlük dükkanı açan Sabri Sarıoğlu, futbol sahaları dışında cafe işletmeciliğinin ardından yeni bir sektöre daha el attı.
Sabri'nin Nişantaşı'nda açtığı mağazanın ilk ziyaretçilerinden birisi ise Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin oldu.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:34
-
YİNE YENİDEN ABOUBAKAR
Toplam 12
Yorum
net o dediğin önceden olurdu ama şimdi adam kendini gösterdi portoda gollerine devam ediyor şimdi tanındı imzalamaz
-
'Güneş' enerjisi
Toplam 1
Yorum
Nirvana Canerde form düşüklüğü var . Kimse farkında değil .
-
Tudor'a milli teklif
Toplam 2
Yorum
***** TUDORU Elden kaçırmadan 3 1 sözleşme yapılmalı. böyle başarılı takımı toplamış 0 dan yaratmış takıma ruh katmış adamı rahat bırakmazlar...
SABRİ DÜKKAN AÇTI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.