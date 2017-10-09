 SABRİ DÜKKAN AÇTI! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    SABRİ DÜKKAN AÇTI!

    SABRİ DÜKKAN AÇTI!

    Türk futbolunun emektar futbolcusu , yeni bir işe adım attı...

    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve performansıyla oradan da milli takıma kadar yükselen , gözlük işine girdi...

    'Reis' lakaplı oyuncu Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'den optik dükkanı açtı.

    Bir arkadaşı ile beraber gözlük dükkanı açan Sabri Sarıoğlu, futbol sahaları dışında cafe işletmeciliğinin ardından yeni bir sektöre daha el attı.

    Sabri'nin Nişantaşı'nda açtığı mağazanın ilk ziyaretçilerinden birisi ise Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin oldu.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    SABRİ DÜKKAN AÇTI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.