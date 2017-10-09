 Göztepe’de 3 müjde – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Göztepe’de 3 müjde

    Göztepe’de 3 müjde
    ANTALYA hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı bulunan futbolculardan 3'ü, takıma katılıyor. Adalesindeki gerilme nedeniyle tedavi görüp Fildişi'nden de affını isteyen Traore ile adalesindeki yırtıktan Başakşehir maçında oynayamayan Peybernes'in yanı sıra ayağında stres kırığı olduğu için hiç görev almayan Ömer Şişmanoğlu, bugün idmana çıkıyor.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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