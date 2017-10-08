Göztepe'de sakatlar dönüyor

Üst ve arka adalesindeki gerilme nedeniyle tedavi görüp Fildişi Sahilleri Milli Takımı'ndan da affını isteyen Traore ile üst adalesindeki kısmi yırtık yüzünden son Medipol Başakşehir sınavında forma giyemeyen Peybernes, yarın takımla antrenmana çıkacak. Ayağında stres kırığı meydana geldiği için henüz hiç oynayamayan Ömer Şişmanoğlu, bu hafta hazır olarak takıma dönecek. Emrecan'ın iyileşmesi için 10 gün, Ghilas'ın ise 2 haftalık bir süre var. Milli takımlara giden Sabri, Jahovic, Rotman ve Beto'nun da dönüşleri bekleniyor.