Göztepe korku saçıyor!

Sarı-kırmızılıların yıldızı Jahovic, umut dolu sözler sarfetti

BU sezon Göztepe formasıyla çıktığı 7 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Adis Jahovic, iddialı konuştu. Makedon futbolcu, milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtip, "Lige iyi bir başlangıç yaptık. Başakşehir yenilgisi de hatalarımızı görmemiz açısından iyi oldu. Antalya deplasmanıyla yeni bir galibiyet serisine başlayacağız" açıklamasını yaptı.