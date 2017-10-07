 GÖZTEPE ONLARDAN YARARLANAMADI – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    GÖZTEPE ONLARDAN YARARLANAMADI

    GÖZTEPE ONLARDAN YARARLANAMADI
    GÖZTEPE'DE 18 transferden bekleneni veremeyenler oldu. Sakat Ömer Şişmanoğlu'yla birlikte büyük umutlarla alınan Ngando ve Gouffran'ın yanı sıra Hakan, Muhammed ve Doğanay gibi isimler de istenileni veremedi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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