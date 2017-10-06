Mehmet Sepil iddialı
"40 puanı bulalım, sonra başka hedeflere bakarız. Kendimi beklentiye sokmuyorum ama hayal etmemek elde değil”
GOUFFRAN ALIŞAMADI
Başkan Sepil, 18 oyuncu transfer ettiklerini, bu isimlerden Ömer Şişmanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadığını, Gouffran'ın da henüz kendine gelemediğini, şimdiye kadar oynamayan futbolculardan da ilerleyen süreçte katkı alacaklarına inandığını kaydetti. İzmir ekibinin başkanı, geçen seneki kadrolarından Jahovic ve Tayfur'un çok başarılı performans gösterdiğini, Halil Akbunar'ın da zamanla kendini göstereceğini vurguladı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:21
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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