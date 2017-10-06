Mehmet Sepil iddialı

"40 puanı bulalım, sonra başka hedeflere bakarız. Kendimi beklentiye sokmuyorum ama hayal etmemek elde değil”

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi M.Başakşehir maçıyla sona eren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, ilk 7 haftada bulundukları yerin ve oynadıkları futbolun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Sepil, "Yeni bir takım için ilk 7 haftada 13 puan beklentilerimizi karşıladı. Bu seneki hedefimiz ligde kalıcı olmak, aldığımız puanlar bizi gaza getirmiyor. Ligde kalıcı olma yolunda çalışıyoruz, çalışacağız. Zevk veren bir futbol oynuyoruz. Bulunduğumuz yer, oynadığımız futbol bizi tatmin ediyor" dedi. YENİ kurulan bir takımda inişler çıkışlar olacağını bildiren Sepil, "Biz iyi başladık. 40 puanı bulduğumuzda zaten ligde bir sorunumuz olmuyor. 40 puanı bulalım, ondan sonra başka hedeflere bakarız. Avrupa beklentisine sokmak oldukça yorucu oluyor. Ben kendimi beklentiye sokmuyorum ama hayal etmemek elde değil" diye konuştu.



GOUFFRAN ALIŞAMADI

Başkan Sepil, 18 oyuncu transfer ettiklerini, bu isimlerden Ömer Şişmanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadığını, Gouffran'ın da henüz kendine gelemediğini, şimdiye kadar oynamayan futbolculardan da ilerleyen süreçte katkı alacaklarına inandığını kaydetti. İzmir ekibinin başkanı, geçen seneki kadrolarından Jahovic ve Tayfur'un çok başarılı performans gösterdiğini, Halil Akbunar'ın da zamanla kendini göstereceğini vurguladı.