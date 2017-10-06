Göztepe'de 13 isim formayı unuttu

Göztepe'de geçen sezon TFF 1'inci Lig'de yaşanan Play-Off şampiyonluğunda en büyük pay sahibi isimlerden olan kaleci Günay, bu sezon yeni transfer Beto'nun gerisinde yedek kaldı. Günay, ligde yalnız Portekizli file bekçisinin sakat olduğu Trabzonspor maçında eldivenleri devraldı. Genç kaleci Yavuz, henüz hiç forma giyemedi. Geçen yılın vazgeçilmezlerinden Leo Schwechlen, Süper Lig'de 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkıp 180 dakika oyunda kaldı. Kadroda 1'inci Lig'den kalan, geçen sezonun as futbolculardan olan Tanju, Segbefia ve sakatlık problemi yaşayan Emrecan, henüz hiç sahaya ayak basamadı.



Sarı-kırmızılılarda 18 yeni transferden de henüz bekleneni veremeyen futbolcular oldu. Sakatlığı bulunan Beşiktaş patentli golcü Ömer Şişmanoğlu, hiç süre alamadı. Fenerbahçe'den gelen Hakan Çinemre, 1 maçta 26, Muhammed ise 30 dakika oynadı. Doğanay, ligde 2 maçta toplam 31 dakika, büyük umutlarla alınan Axel Ngando da 4 maçta toplam 34 dakika süre bulabildi. Transfer olduğu dönemde takımın yıldızı olması beklenen Fransız Yoan Gouffran, 3'ü yedek 5 maçta şans bulurken toplam 185 dakikada sahada kaldı. Transferin son gününde takıma katılan Milos Kosanovic, yalnızca son Medipol Başakşehir sınavında şans bularak 90 dakika oynadı.



KALE ARKASINA CEZA GELDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Göztepe'ye 15 bin TL ceza verdi. Kurul, saha olayları yüzünden Bornova Stadı'nın kuzey kale arkası tribünü B bloğa giriş yapan taraftarların elektronik biletlerini bir sonraki iç saha maçında bloke etti. Bu blokta yer alan taraftarlar Alanyaspor'la oynanacak iç saha maçına giremeyecek.



EN CENTİLMEN GÖZTEPE

Göztepe, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada ligin en centilmen takımı oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, 7 maçta yalnız 12 sarı kart gördü. Hiç kırmızı kartla cezalandırılmayan Göztepe'yi 13 sarı kartla Bursaspor, 15 sarı kartla Galatasaray takip ediyor.