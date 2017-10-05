 Şişmanoğlu aranıyor – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Şişmanoğlu aranıyor

    Şişmanoğlu aranıyor
    Beşiktaş'tan ayrılıp 'nin yolunu tutan Ömer Şişmanoğlu, kayıplarda. Ligin ilk maçında F.Bahçe önünde kadroya giren ancak sağ ayak tarak kemiğindeki stres kırığıyla takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki golcü 2 aylık süreçte forma giyemedi. Ömer'in 1 hafta sonra çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:49
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