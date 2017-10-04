 Göztepe’ye müjde – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    ’ye müjde

    Göztepe’ye müjde
    Süper Lig'de Başakşehir yenilgisiyle 4 maçlık galibiyet serisi biten Göztepe'de sakat oyunculardan gelen iyi haberler nispeten İzmir ekibine teselli oldu. Golcü Ghilas ve stoper Emre Can'ın 2 hafta sonra, diğer stoper Peybernes'le, sol bek Traore ile santrfor Ömer Şişmanoğlu'nun hafta başında takımla çalışmalara başlayabileceği bildirildi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
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