Göztepe’ye müjde

Süper Lig'de Başakşehir yenilgisiyle 4 maçlık galibiyet serisi biten Göztepe'de sakat oyunculardan gelen iyi haberler nispeten İzmir ekibine teselli oldu. Golcü Ghilas ve stoper Emre Can'ın 2 hafta sonra, diğer stoper Peybernes'le, sol bek Traore ile santrfor Ömer Şişmanoğlu'nun hafta başında takımla çalışmalara başlayabileceği bildirildi.