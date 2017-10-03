Süper Lig'in en yaşlısı Göztepe
Süper Lig'de ilk 7 haftada 29,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Göztepe, ligin en yaşlı ekibi konumunda bulunuyor.
Süper Lig'de ilk 7 haftada takımlarda forma giyen oyuncuların yaşlarına göre, ligin yaş ortalaması 28,26 oldu. Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, ilk 7 haftada 29,8 yaş ortalamasıyla en yaşlı takım olurken, sarı-kırmızılı takımı 29,34 ile Medipol Başakşehir, 29,3 ile Fenerbahçe ve 29,29 ile Beşiktaş izledi.
Gençlerbirliği'nin 26,44 ile en genç ekip olduğu ligde, Başkent temsilcisini 27,07 ile Kasımpaşa ve 27,21 ile Atiker Konyaspor takip etti.
Ligdeki ilk 7 hafta maçlarında forma giyen oyunculara göre takımların yaş ortalamaları şöyle:
|Takımlar
|Yaş Ortalaması
|Göztepe
|29,8
|Medipol Başakşehir
|29,34
|Fenerbahçe
|29,3
|Beşiktaş
|29,29
|Antalyaspor
|29,27
|Teleset Mobilya Akhisarspor
|28,96
|Kayserispor
|28,66
|Kardemir Karabükspor
|28,56
|Aytemiz Alanyaspor
|28,51
|Galatasaray
|28,24
|Trabzonspor
|28,21
|Demir Grup Sivasspor
|27,7
|Evkur Yeni Malatyaspor
|27,56
|Osmanlıspor
|27,29
|Bursaspor
|27,26
|Atiker Konyaspor
|27,21
|Kasımpaşa
|27,07
|Gençlerbirliği
|26,44
En tecrübelisi Emre Belözoğlu
Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında en tecrübeli isim 7 Eylül 1980 doğumlu Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu olurken, Emre'yi 1981 doğumlu futbolcular Selçuk Şahin (Göztepe), Samuel Eto'o (Antalyaspor), Volkan Demirel (Fenerbahçe) ve Jan Durica (Trabzonspor) izledi.
Ligde şimdiye kadar forma giyenler içinde en genç isimler ise 25 Haziran 1999 doğumlu Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile 12 Mart 1998'de doğan Kasımpaşalı Hasan Bilal oldu.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:25
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ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Toplam 8
Yorum
Beşiktaşlı Neden objektif olamıyorsunuz 2 senedir çatır çatır top oynuyoruz kardeşim.
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 55
Yorum
iddian ne ? yenildiğin maçlarda koşu mesafesimi,topun daha çok sende kalmasımı,80 lerde korner atmanmı,tek ciddi atakla maç bitirmenmi hoca falan değlsn
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''HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL''
Toplam 2
Yorum
Aslan BU GENCLERE DEGISIK POZISYONLARDADA DENEMELIYIZ IYI BIR SAGBEK'E 2 YIL SONRA IHTIYACIMIZ OLACAKSIMDIDEN PLANLAMA YAPILMALI
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