Süper Lig'in en yaşlısı Göztepe

Süper Lig'de ilk 7 haftada takımlarda forma giyen oyuncuların yaşlarına göre, ligin yaş ortalaması 28,26 oldu. Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, ilk 7 haftada 29,8 yaş ortalamasıyla en yaşlı takım olurken, sarı-kırmızılı takımı 29,34 ile Medipol Başakşehir, 29,3 ile Fenerbahçe ve 29,29 ile Beşiktaş izledi.

Gençlerbirliği'nin 26,44 ile en genç ekip olduğu ligde, Başkent temsilcisini 27,07 ile Kasımpaşa ve 27,21 ile Atiker Konyaspor takip etti.

Ligdeki ilk 7 hafta maçlarında forma giyen oyunculara göre takımların yaş ortalamaları şöyle:

Takımlar Yaş Ortalaması Göztepe 29,8 Medipol Başakşehir 29,34 Fenerbahçe 29,3 Beşiktaş 29,29 Antalyaspor 29,27 Teleset Mobilya Akhisarspor 28,96 Kayserispor 28,66 Kardemir Karabükspor 28,56 Aytemiz Alanyaspor 28,51 Galatasaray 28,24 Trabzonspor 28,21 Demir Grup Sivasspor 27,7 Evkur Yeni Malatyaspor 27,56 Osmanlıspor 27,29 Bursaspor 27,26 Atiker Konyaspor 27,21 Kasımpaşa 27,07 Gençlerbirliği 26,44



En tecrübelisi Emre Belözoğlu

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında en tecrübeli isim 7 Eylül 1980 doğumlu Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu olurken, Emre'yi 1981 doğumlu futbolcular Selçuk Şahin (Göztepe), Samuel Eto'o (Antalyaspor), Volkan Demirel (Fenerbahçe) ve Jan Durica (Trabzonspor) izledi.

Ligde şimdiye kadar forma giyenler içinde en genç isimler ise 25 Haziran 1999 doğumlu Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile 12 Mart 1998'de doğan Kasımpaşalı Hasan Bilal oldu.