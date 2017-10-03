 Göztepe'ye Nabil Ghilas'dan kötü haber! – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    'ye 'dan kötü haber!

    Göztepe'ye Nabil Ghilas'dan kötü haber!

    Süper Lig ekiplerinden 'de sakatlığı bulunan 'ın 2 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan 5 oyuncunun durumları hakkında bilgi verildi. Geçen hafta yapılan Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Ghilas'ın sağ uyluk rektus kasında yaralanma bulunduğu, Ghilas'ın 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

    Ghilas gibi Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Mathieu Peybernes'in de Ghilas'la aynı sakatlığının bulunduğunu ve 9 Ekim Pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

    Milli takıma çağrılmasına rağmen affını isteyen Adama Traore'nin yanı sıra koşulara başlayan Ömer Şişmanoğlu'nun gelecek haftadan itibaren takımla antrenmana çıkmalarının beklendiği kaydedildi.

    Daha önce sol dizinden ameliyat edilen Emre Can Coşkun'un ise 10-15 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:04
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